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В Госдуме допустили сокращение поддержки Украины со стороны европейских стран

Правительство Словакии заблокировало €40,3 млн помощи Украине: мнение депутата Водолацкого
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и начнут выступать против поддержки Украины. Таким мнением 8 ноября с «Известиями» поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

«В последние дни идет такой, можно сказать, вал здравомыслия наших соседей: то сначала [новый премьер-министр Словакии Роберт] Фицо заявил о том, что больше нельзя поддерживать ситуацию нацистов на Украине, то [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан жестко заявляет о том, что нужно договариваться с Россией, то сегодня депутат парламента Чехии [Радован Вих] заявил, что Украина никогда не выиграет у России», — сказал Водолацкий.

По мнению парламентария, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

«Я думаю, что мы с вами в ближайшее время услышим еще много очень интересных предложений от европейских политиков, которые начнут выходить из-под контроля США и англосаксов», — заключил он.

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В конце октября Фицо после выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета отметил, что речь украинского лидера была встречена участниками без особого интереса. Он сказал, что времена меняются, и если еще недавно Зеленского везде принимали с аплодисментами, то сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как это было в США.

До этого Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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