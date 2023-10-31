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Фицо заявил об отсутствии интереса к речи Зеленского на заседании Евросовета

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Фото: Соцсети
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета 26 октября было встречено участниками без особого интереса. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых [законодательных] палатах, как это было в США», — сказал он в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Премьер-министр добавил, что от обсуждений Евросовета по украинскому вопросу чувствовалась «ужасная усталость». По его мнению, там могут только копировать политику США вместо того, чтобы предложить мировой план по урегулированию конфликта.

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Ранее, 26 октября, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от огромных расходов на Украину. По словам Гресселя, Путин сделал правильный вывод, что если затраты на Украину станут слишком высокими, то Запад отвернется от нее.

В тот же день Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Тогда же экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что действующий президент страны Владимир Зеленский скоро лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву, поскольку новый избранный спикер американской палаты представитель республиканцев Майк Джонсон не одобряет большие траты на Украину.

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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