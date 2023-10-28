В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от огромных расходов на Украину, рассказал 26 октября военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью телеканалу ZDF.

«В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит», — заявил эксперт.

По словам Гресселя, Путин сделал выбор, исходя из личного опыта, заставшего вывод американских войск из Афганистана: он сделал вывод, что если затраты на Украину станут слишком высокими, то Запад отвернется от нее.

Россия вынуждает Украину всё сильнее опираться на финансовую помощь Запада, изнуряя мощности ее оборонной промышленности, добавил эксперт. А учитывая победу оппозиционных сил в Словакии и изменяющихся настроений по всей Европе, можно сделать вывод, что решительная поддержка Зеленского Европой и США вскоре ослабеет.

В настоящее время стратегия Путина полностью себя оправдывает. Учитывая раскол на Западе, смысла уступать Украине нет, заключил Грессель.

Ранее, 26 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

Фицо заявил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

20 октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США продолжат снабжать Киев военной помощью.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.