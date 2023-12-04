Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Об этом он заявил 1 декабря в интервью канадскому порталу Rebel News.

«<...> я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им (Украине. — Ред.) вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало», — сказал он.

Вилдерс добавил, что выступает за начало переговоров между странами.

Ранее, 3 декабря, британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

В конце ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Киеву истребители F-16.

До этого, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.