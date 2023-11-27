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Соскин допустил отказ правительства Нидерландов от поставок Украине F-16

Соскин: новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине F-16
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Staff Sgt. John Raven
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Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине истребители F-16. Об этом 26 ноября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Нидерланды потеряны. Значит, не будет этих самолетов, скорее всего. (Президент Украины Владимир. — Ред.) Зеленский будет в истерике сейчас биться. Всё потеряно», — сказал он в видео на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, пришедшая к власти крайне правая Партия свободы (PVV) откажется помогать Киеву и поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Также он указал, что для правительства Зеленского, регулярно совершающего ошибки на мировой арене, ближайшее время будет довольно печальным, поскольку всё больше союзников Украины будут от нее отворачиваться, а их поддержка либо сокращаться, либо полностью прекращаться.

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Ранее, 24 ноября, издание NL Times написало, что нидерландская крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может оставить Украину без ранее оказываемой военной помощи.

Тогда же краинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. Авторы статьи также обратили внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса. Журналисты напомнили, что он указывал на негативный эффект антироссийских санкций на Нидерланды.

23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

Также газета Politico назвала кошмаром ЕС и Киева победу Вилдерса на выборах в Нидерландах. Издание указывает, что помимо своих антиукраинских взглядов Вилдерс не собирается умерить и свою приверженность евроскептицизму.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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