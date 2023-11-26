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В Нидерландах заявили о риске Украины лишиться ключевого союзника

NL Times: Герт Вилдерс может прекратить оказание помощи Киеву
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Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo
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Нидерландская крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может оставить Украину без ранее оказываемой военной помощи. Об этом сообщает издание NL Times.

«PVV никогда не демонстрировала активность в оказании помощи Украине в прошлом», — указывается в материале.

Кроме того, издание отмечает, что из-за нынешней внутриполитической конъюнктуры Нидерландов многие официальные лица стран Запада выражают опасения, что Амстердам примет решение о прекращении поставок истребителей F-16 в Киев.

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24 ноября украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Европейского союза (ЕС). Авторы статьи также обратили внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса. Журналисты напомнили, что он указывал на негативный эффект антироссийских санкций на Нидерланды.

23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

26 октября Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

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