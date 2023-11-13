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Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине

Сийярто: Венгрия выступила против выделения €500 млн на оружие Украине
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Фото: AP Photo/John Minchillo
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Венгрия не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира (EPF) на €500 млн, пока в Киеве не дадут гарантии того, что венгерский банк OTP снова не окажется в украинском черном списке «международных спонсоров» военного конфликта. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе на него было оказано огромное давление по данному вопросу.

«Конечно, я не согласился на это, и мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока мы не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины (НАПК) гарантий того, что подобная ситуация [как с банком OTP] никогда не повторится», — сказал Сийярто встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Также он отметил, что Венгрия не допустит того, чтобы ЕС ввел санкции против ядерной энергетики России, поскольку такой шаг нанесет ущерб интересам Будапешта.

Расходный бизнес: Венгрия выступила против нового финансирования Украины
И призвала к началу мирных переговоров

Ранее, 10 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в ЕС. Он также подчеркнул, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

За день до этого издание Bloomberg сообщило о проработке плана финансирования Украины странами ЕС на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Предложение будет включать национальные гарантии со стороны государств-членов с целью привлечения финансирования на рынках.

26 октября Орбан заявил, что его страна готова к соглашению с Киевом по выделению средств из EPF. Для этого делегация НАПК должна приехать в Будапешт для обсуждения ситуации вокруг банка ОТР. Он уточнил, что до решения этого вопроса транш из фонда Украина не получит. В начале октября Киев по итогам переговоров с Будапештом исключил банк ОТР из «списка спонсоров войны». В Киеве отметили, что сделали это для прекращения блокировки Венгрией предоставления Евросоюзом военной помощи Киеву на сумму €500 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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