Кандидатура Герта Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Об этом написал в четверг, 23 ноября, немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одна страна — участница НАТО переходит на сторону России», — указал Репке.

Репке также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

20 октября газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник написала, что еще одно государство — член НАТО, Словакия, стало придерживаться пророссийских взглядов. Издание подчеркивало, что антиукраинская позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связана с холодным приемом во время его визита в Киев в 2009 году. Тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заставила его ждать в течение трех часов, а потом перед журналистами отчитала за то, что он «встал на сторону Москвы в газовом вопросе». Затем Фицо посетил Москву, где его встретил Владимир Путин, являвшийся в тот момент российским премьер-министром, на тщательно подготовленной роскошной церемонии.

Ранее, 11 октября, стало известно, что представитель партии Smer Роберт Фицо станет премьер-министром Словакии. Такой договоренности достигли лидеры трех партий, сформировавших правительственную коалицию.

2 октября президент Словакии Зузана Чапутова наделила Smer правом сформировать правительство. Мандат на формирование кабмина получил Фицо, который выступает против военной поддержки Украины и уже трижды был премьер-министром Словакии. Комментируя результаты выборов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия хотела бы видеть в Словакии политиков опытных, способных трезво оценивать ситуацию.

Партия Smer одержала 30 сентября победу на выборах в Словакии по итогам подсчета более 99% бюллетеней. Левоцентристская фракция экс-премьера Роберта Фицо в результате голосования получила 22,94% избирательных голосов.

В тот день бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек отметил, что экс-премьер в случае победы его партии на выборах сможет наладить отношения с Россией.