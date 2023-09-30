Экс-премьер Словакии Роберт Фицо в случае победы его партии «Курс — социальная демократия» (Smer) на выборах сможет наладить отношения с Россией. Об этом 30 сентября заявил «Известиям» бывший депутат парламента страны Петр Марчек.

«Я уверен, что если Фицо выиграет и сформирует правительство, то отношения с Россией будут совсем другими, как у Венгрии и [премьер-министра страны] Виктора Орбана. Отношения будут намного лучше, Россия нам сможет помочь продуктами, наша экономическая ситуация улучшится», — заявил он.

Он отметил, что предыдущие три правительства Игора Матовича, Эдуарда Хегера и Людовита Одора занимали проамериканскую позицию.

«Мы покупаем оружие, отдаем его украинцам. Всё, что мы делаем, мы делаем не в пользу словаков», — сказал Марчек.

Парламентские выборы в Словакии проходят 30 сентября. На них будут выбраны 150 депутатов однопалатного национального совета.

29 сентября Фицо заявил об усталости мира от украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что даже к сторонникам президента приходит понимание того, что такой дорогой и затяжной конфликт не может существовать в долгосрочной перспективе. Лидеру киевского режима не дали выступить перед конгрессом США, а перед его визитом в Канаду активисты устроили митинг против него, что подтверждает усталость мира от Украины.

До этого, 26 сентября, бывший премьер Словакии заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если партия Smer победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

25 сентября появилась информация, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворитом предвыборной кампании является Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.