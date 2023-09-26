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В Словакии сообщили о плачевном состоянии армии после помощи Украине

Фицо: Армия Словакии находится в плачевном состоянии после военной помощи Украине
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Фото: ТАСС/dpa/Philipp Schulze
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Глава крупной оппозиционной партии SMER и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что словацкая армия находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Об этом во вторник, 26 сентября, он сообщил в интервью изданию pravda.sk.

«После всего того, что правительства [экс-премьера Словакии Игоря] Матовича, [экс-премьера Словакии Эдуарда] Хегера и [президента Словакии Зузаны] Чапутовой отправили на Украину, наша армия в плачевном состоянии. У нас нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов», — объяснил он.

Если партия SMER победит на парламентских выборах 30 сентября и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

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Ранее, 25 сентября, появилась информация, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной компании — лидер партии SMER Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.

Кроме того, против помощи Украине выступили еще как минимум две политические силы — крайне правая «Республика» и Словацкая национальная партия. Обе эти силы, которые сообща набирают около 15% голосов избирателей, нередко относят к числу потенциальных партнеров Фицо по коалиции.

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