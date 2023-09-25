Парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине

30 сентября в Словакии состоятся парламентские выборы, фаворит которых — лидер партии SMER Роберт Фицо, стоявший во главе словацкого правительства в 2006–2010 годах, а затем и в 2012–2018 годах, и уже не раз открыто обещал прекратить любую поддержку Киева в случае своей победы.

По ряду исследований в пересчете на душу населения Словакия оказалось одной из самых щедрых сторонниц Киева. Она же стала первой страной НАТО, отправившей украинцам истребители — 13 МиГов советской эпохи. Но в ближайшее время такой подход может измениться на 180 градусов.

Большинство опросов показывают, что несколько последних месяцев партия SMER уверенно лидирует в рейтингах, причем ближе к выборам они демонстрируют рост. К тому же недавнее исследование, проведенное аналитическим центром НАТО, выявило еще одну неприятную для коллективного Запада вещь: половина населения Словакии против продолжения помощи Украине.

При этом в своем нежелании снабжать Киев деньгами и вооружением партия SMER не одинока. Открыто против помощи Украине выступают еще как минимум две политические силы — крайне правая «Республика» и Словацкая национальная партия. Обе эти силы, которые сообща набирают около 15% голосов избирателей, нередко относят к числу потенциальных партнеров Фицо по коалиции.

«Республика» была первой политической партией, которая заговорила о прекращении санкций и военной/финансовой поддержки Украины. Причина проста. Мы понимали последствия этого и видим это сейчас в виде финансового бремени. Единственное, чего мы хотим, — иметь хорошие отношения с нашими партнерами, дешевую энергию и более дешевые товары/услуги для граждан, — сказал «Известиям» представитель этой партии, евродепутат Милан Угрик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вынужденные SMERы: что может потерять Киев после выборов в Словакии