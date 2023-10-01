Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах

На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия партия экс-премьера Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer). Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает Topky.

Левоцентристская партия Фицо в результате голосования получила 22,94% голосов избирателей.

Кроме того, второе место занимает либеральная партия «Прогрессивная Словакия», которая набрала 17,96% голосов. Следом за ней идут социал-демократическая партия «Голос» (14,7%) и коалиция ОЛАНО (8,89%).

Досрочные парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября. К участию были допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не 5% голосов, коалициям — не менее 7%.

Внешнеполитическая направленность партии «Курс — социальная демократия» предполагает, что Словакии в скором времени начнет переговоры касательно ситуации на Украине.

Ранее, 30 сентября, бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек отметил, что экс-премьер в случае победы его партии на выборах сможет наладить отношения с Россией.

До этого, 26 сентября, бывший премьер Словакии заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если партия Smer победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

25 сентября появилась информация, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворитом предвыборной кампании является Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.