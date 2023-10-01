Словакия поддержит переговоры по ситуации на Украине, если партия «Курс — социальная демократия» (Smer) победит на выборах и примет участие в формировании правительства. Об этом 1 октября заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украина — огромная трагедия для всех. Если Smer будет формировать правительство, будем делать всё и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры», — сообщил на пресс-конференции Фицо.

Он подчеркнул, что партия, победившая на выборах, не ставит под сомнение внешнюю политику страны в отношении членства в Евросоюзе (ЕС).

Ранее, 30 сентября, бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек заявил «Известиям», что, если Smer победит на выборах, страна сможет наладить отношения с Россией. По его мнению, в случае улучшения отношений с Россией, экономическая ситуация в стране станет лучше. Он отметил, что предыдущие три правительства Игора Матовича, Эдуарда Хегера и Людовита Одора занимали проамериканскую позицию. Марчек считает, что всё, что делало правительство страны до сих пор, было не в пользу словаков.

До этого, 29 сентября, Фицо заявил, что мир устал от президента Украины Владимира Зеленского и уже даже его сторонники понимают, что такой дорогой и затяжной конфликт не может существовать в долгосрочной перспективе. По мнению Фицо, усталость мира от Украины подтверждает то, что Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США, а перед его визитом в Канаду активисты устроили митинг против него.

25 сентября сообщалось, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной кампании — лидер партии SMER Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.

Кроме того, против помощи Украине выступили еще как минимум две политические силы — крайне правая «Республика» и Словацкая национальная партия. Обе эти силы, которые сообща набирают около 15% голосов избирателей, нередко относят к числу потенциальных партнеров Фицо по коалиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.