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KI: Вилдерс, Фицо и Орбан могут выступить против антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Кандидат на пост председателя правительства Нидерландов Герт Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает украинское издание Kyiv Independent.

«Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо, <...> может оказать [влияние] на разработку будущих санкционных пакетов ЕС», — рассказал изданию нидерландский журналист Герт Хан.

В публикации отмечается, что победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса на парламентских выборах сменит вектор политики страны, так как PVV выступает против военной и финансовой поддержки Киева. По мнению представителей партии, это существенно ослабляет обороноспособность государства. Предыдущее правительство считало «зарубежные страны более важными, чем наша собственная страна», объяснили в PVV.

Авторы статьи также обращают внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса. Журналисты напомнили, что он указывал на негативный эффект антироссийских санкций на Нидерланды.

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23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указала, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Она также добавила, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

26 октября Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

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