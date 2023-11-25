Реклама
Прямой эфир
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Красный Крест эвакуировал 33 палестинца в Рамаллу
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Мир
ЦАХАЛ заявила об удержании ХАМАС еще 215 заложников в секторе Газа
Армия
Бойцы группировки «Восток» сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком фронте
Интернет и технологии
Соцсеть Х может лишиться $75 млн из-за ухода рекламодателей
Мир
Азаров назвал условие прекращения накачки Украины оружием Запада
Мир
В США оценили производство ракет для комплексов «Искандер»
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и Черниговской области
Мир
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину

Politico назвала кошмаром ЕС и Киева победу Вилдерса на выборах в Нидерландах

Politico: победа Герта Вилдерса в Нидерландах станет худшим кошмаром ЕС
0
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат на пост председателя правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет достаточно много проблем как Европейскому союзу (ЕС), так и Украине. Об этом сообщила газета Politico.

«Даже если голландских избирателей не удастся убедить выйти из ЕС вслед за британцами (опросы показывают, что это маловероятно), есть все основания полагать, что правительство Вилдерса в Гааге всё равно станет кошмаром для Брюсселя», — отмечается в материале.

Кроме того, издание указывает, что помимо своих антиукраинских взглядов Вилдерс не собирается умерить и свою приверженность евроскептицизму.

Венгерский синдром: Запад обеспокоен ростом оппозиционных настроений в Центральной Европе
В Австрии, Словакии и Германии к власти рвутся «пророссийские» силы

Ранее, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. Авторы статьи также обратили внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса. Журналисты напомнили, что он указывал на негативный эффект антироссийских санкций на Нидерланды.

23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

26 октября Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023