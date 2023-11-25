Кандидат на пост председателя правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет достаточно много проблем как Европейскому союзу (ЕС), так и Украине. Об этом сообщила газета Politico.

«Даже если голландских избирателей не удастся убедить выйти из ЕС вслед за британцами (опросы показывают, что это маловероятно), есть все основания полагать, что правительство Вилдерса в Гааге всё равно станет кошмаром для Брюсселя», — отмечается в материале.

Кроме того, издание указывает, что помимо своих антиукраинских взглядов Вилдерс не собирается умерить и свою приверженность евроскептицизму.

Ранее, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. Авторы статьи также обратили внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса. Журналисты напомнили, что он указывал на негативный эффект антироссийских санкций на Нидерланды.

23 ноября немецкий журналист Юлиан Репке указал, что кандидатура Вилдерса на пост главы правительства Нидерландов может превратить страну в нового союзника России среди государств — членов НАТО. Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину остается лишь «сидеть сложа руки и наблюдать» за тем, как поддержка Украины медленно, но верно исчезает.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.

26 октября Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».