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The Economist раскрыл планы Швеции и Нидерландов прекратить поддержку Украины

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы, которая на прошлой неделе одержала победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает британское издание The Economist.

Кроме того, позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать Швеция.

«Правительства, настроенные по принципу Скруджа, такие как голландские или шведские, лоббировали против дополнительных денег. Германия также была настроена скептически, теперь она говорит, что у нее связаны руки», ― сказано в статье, опубликованной 30 ноября.

Авторы отмечают, что до недавних пор лишь Виктор Орбан выступал против финансирования Украины, однако последнее время мнения европейских лидеров разошлись, и теперь в Евросоюзе не могут решить, стоит ли выделять дополнительные €50 млрд, которые запросила Еврокомиссия (ЕК) для помощи Киеву.

«Мало того, что венгерский евро-Гринч (Орбан. — Ред.) особенно сварлив, так у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», ― считает The Economist.

Судьба Украины станет чуть более понятной после запланированного саммита ЕС 14 и 15 декабря, однако в британском издании не ожидают услышать что-либо позитивное для Киева.

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1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам Евросоюза (ЕС) на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

Также в этот день издание Politico заявило, что ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. В статье указывается, что кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры содружества должны принять историческое решение о принятии Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

15 ноября из исследования Еврокомиссии (ЕК) стало известно, что украинская экономика в 2022 году обрушилась на 29% и выросла в 2023-м на 4,1% благодаря иностранной поддержке. По данным ЕК, за год показатель прироста может увеличиться до 4,8%. Помимо этого, в прогнозе указано, что экономика страны продолжит расти на 3,7% в 2024-м и 6,1% в 2025 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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