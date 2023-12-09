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Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии

Шольц: помощь Украине стала для Германии финансовым вызовом
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Фото: Global look press/IMAGO/Florian Gaertner
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Помощь Украине стала для Германии «финансовым вызовом», однако она будет продолжаться. Об этом в субботу, 9 декабря, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на съезде немецкой Социал-демократической партии (СДПГ).

«Мы продолжаем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, делаем это финансовыми средствами и поставками оружия. И, разумеется, для нас тоже это большой финансовый вызов», — приводит ТАСС слова канцлера.

Кроме того, Шольц назвал «правильными» поставки Украине оружия и введение антироссийских санкций. По его мнению, данные меры посылают президенту России Владимиру Путину сигнал, что страны Запада не прекратят усилия по поддержке Украины.

Канцлер выразил мнение, что российско-украинский конфликт не закончится быстро, и призвал к готовности продолжать оказывать Украине помощь как минимум на протяжении двух следующих лет.

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Ранее в этот день жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать». Она добавила, что в Киеве с большим сожалением наблюдают за тем, что желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

За день до этого газета Financial Times написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

7 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на управляющего директора парламентской группы СДПГ Катю Маст, что в этом году в Германии не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. По ее словам, Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер пока что не завершили свои интенсивные дискуссии на данную тему.

В конце ноября Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с немецким бюджетом. Он также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой». При этом, согласно последнему соцопросу, деятельностью Шольца на посту канцлера довольны только 20% жителей ФРГ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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