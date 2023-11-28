Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии, и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Об этом 28 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

«Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но и в конечном итоге для нас в Европе», — отметил он в правительственном заявлении, посвященном проблемам ФРГ с бюджетом.

Канцлер также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

Ранее, 25 ноября, Шольц также отмечаел заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом канцлер добавил, что Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны. В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

После, 26 ноября, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения бундесвера в случае гипотетического конфликта смогут воевать только два дня. Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.