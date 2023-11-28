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Шольц пообещал продолжать поддержку Украины вопреки сложностям с бюджетом ФРГ

Шольц: ФРГ продолжит поддерживать Украину, сколько потребуется
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Украина нуждается в дальнейшей финансовой и военной поддержке Германии, и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ. Об этом 28 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

«Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но и в конечном итоге для нас в Европе», — отметил он в правительственном заявлении, посвященном проблемам ФРГ с бюджетом.

Канцлер также напомнил, что после начала конфликта на Украине ФРГ приняла у себя сотни тысяч беженцев из этой страны. По его словам, это «было правильно», однако стало для немцев «огромной нагрузкой».

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Ранее, 25 ноября, Шольц также отмечаел заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. При этом канцлер добавил, что Берлин также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны. В этот же день тысячи человек в столице Германии вышли на акцию против поставок оружия Киеву.

В свою очередь, немецкое издание Der Tagesspiegel 21 ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

После, 26 ноября, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения бундесвера в случае гипотетического конфликта смогут воевать только два дня. Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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