Путин считает, что у Украины в отличие от России нет будущего
У Украины нет ничего своего, поэтому у нее нет будущего, как у страны, а у России оно есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России 9 декабря.
Фрагмент его речи опубликовал в своем Telegram-канале 10 декабря журналист Павел Зарубин.
«У них [оборонный потенциал] иссякает. У них нет собственной базы, а когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — отметил глава государства.
Президент также указал, что оборонная промышленность России набирает обороты и начала производить в разы больше. Он отметил, что в этой отрасли работают «всë грамотнее и грамотнее», и это очевидно.
Ранее в этот день сообщалось, что президент России после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества заявил, что власти Украины «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией в стране.
До этого, 23 сентября, глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть страну к границам 1991 года — безграмотное, на фоне чего процесс распада украинского государства продолжится, это неотвратимо.
Еще в мае экономист Джулио Палермо отмечал, что Украина будет уничтожена долговыми обязательствами, которые у нее возникнут перед США и Евросоюзом (ЕС). Специалист констатировал, что спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной, в связи с чем у страны нет будущего.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.