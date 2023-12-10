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Путин считает, что у Украины в отличие от России нет будущего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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У Украины нет ничего своего, поэтому у нее нет будущего, как у страны, а у России оно есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии награждения Героев России 9 декабря.

Фрагмент его речи опубликовал в своем Telegram-канале 10 декабря журналист Павел Зарубин.

«У них [оборонный потенциал] иссякает. У них нет собственной базы, а когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — отметил глава государства.

Президент также указал, что оборонная промышленность России набирает обороты и начала производить в разы больше. Он отметил, что в этой отрасли работают «всë грамотнее и грамотнее», и это очевидно.

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Ранее в этот день сообщалось, что президент России после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества заявил, что власти Украины «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией в стране.

До этого, 23 сентября, глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть страну к границам 1991 года — безграмотное, на фоне чего процесс распада украинского государства продолжится, это неотвратимо.

Еще в мае экономист Джулио Палермо отмечал, что Украина будет уничтожена долговыми обязательствами, которые у нее возникнут перед США и Евросоюзом (ЕС). Специалист констатировал, что спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной, в связи с чем у страны нет будущего.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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