Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины
Власти Украины «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества.
Фрагмент его речи опубликовал в своем Telegram-канале 10 декабря журналист Павел Зарубин.
По словам Путина, киевские власти начали уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгоняя от туда народ. Кроме того, как заметил глава государства, на Украине объявили русских некоренной нацией.
«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — заявил Путин.
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