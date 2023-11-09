В Киеве заявили об отсутствии русского нацменьшинства на Украине

На Украине не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении страны в ЕС, заявила в четверг, 9 ноября, вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она указала, что тема обеспечения прав меньшинств будет очень важным пунктом на переговорах о вступлении республики в Евросоюз. Венецианская комиссия — консультативный орган при Совете Европы, который в том числе анализирует законодательства Украины и Молдавии на их пути в ЕС, — в своих решениях и рекомендациях Киеву упоминает «русское меньшинство», однако на практике в диалогах с Брюсселем о нем не будет идти речи, заявила Стефанишина.

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке», — приводит слова вице-премьера украинское издание «Европейская правда».

Ранее в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна в данный момент не соответствует критериям вступления в Евросоюз. В числе причин он назвал упадок в украинской экономике, продолжающийся конфликт и нарушение киевским режимом прав человека, в частности, экс-премьер отметил гонения на церковь и запрет на русский язык.

Накануне, 8 ноября, сообщалось, что Европейская комиссия не будет предъявлять к Украине требований, касающихся русского языка, для вступления в Европейский союз. При этом уточнялось, что ЕК заинтересована в завершении реформы, которая расширит языковые права венгров, румын и болгар.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.