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Источник заявил об отсутствии у ЕК требований к Украине по русскому языку

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Европейская комиссия не будет предъявлять к Украине требований, касающихся русского языка, для вступления в Европейский союз. Об этом 8 ноября сообщил источник «РИА Новости».

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских. Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сказал собеседник.

При этом он отметил, что ЕК заинтересована в завершении реформы, которая расширит языковые права венгров, румын и болгар.

«Реформа в этом вопросе касается предоставления нацменьшинствам возможности образования частично на их языке, взаимодействовать с институтами на их собственном языке, читать СМИ на их языке», — сказал источник в Брюсселе.

По его словам, Украина ведет диалог с национальными меньшинствами и уже сделала многое для внедрения реформы.

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Ранее в этот день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

7 ноября ЕК рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых союзом реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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