Спикер Верховной рады заявил об отсутствии на Украине русских нацменьшинств

На Украине не существует русских национальных меньшинств. Об этом 20 ноября заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Если народ не демонстрирует уважение, а, наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», — сказал он в ходе национального телемарафона.

Стефанчук заявил, что принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на представителей русского народа и не будет давать им никаких привилегий. По его словам, дискуссия по этому вопросу вестись не будет.

Ранее, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении в Евросоюз.

Днем ранее сообщалось, что Европейская комиссия не будет предъявлять к Украине требований, касающихся русского языка, для вступления в ЕС. При этом уточнялось, что ЕК заинтересована в завершении реформы, которая расширит языковые права венгров, румын и болгар.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.