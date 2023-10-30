Диктатура мовы: почему на Украине не утихают языковые скандалы

На Украине не утихают языковые скандалы. В Киеве за отказ от мовы уволили таксиста, в Харькове — охранника, во Львове задержали уличного музыканта. Соцопросы свидетельствуют, что до половины украинцев сталкиваются с языковой дискриминацией в собственной стране. «Известия» разбирались в происходящем.

Что произошло

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос о разных видах дискриминации. Больше всего респондентов — 45% — сообщили, что сталкиваются с языковой дискриминацией. Далеко позади остались другие виды притеснений, в том числе по признакам пола и возраста.

Параллельно в украинских СМИ раскручиваются всё новые языковые скандалы. Так, в Киеве в конце октября таксист высадил двух пассажирок, которые требовали от него говорить на мове, а не на русском языке. В соцсетях позже появилось видео конфликта. «Чому ви не хочете розмовляти державною?» — спрашивает одна из пассажирок. Таксист в ответ называет женщин больными.

После произошедшего водитель был уволен, компания, в которой он работал, навсегда заблокировала его аккаунт в своей системе. «Мы глубоко обеспокоены недопустимыми действиями, которые противоречат правилам нашей компании», — говорилось в сообщении. В свою очередь, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что готовит обращение в полицию. Он напомнил, что штраф за использование русского языка в сфере услуг составляет 3400–5100 гривен (8–13 тыс. рублей). По словам чиновника, водителю не удастся избежать наказания.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Другой громкий скандал произошел во Львове, где 17-летний уличный музыкант попытался исполнить песни Виктора Цоя. Концерт услышала депутат Верховной рады Наталья Пипа. Сначала она вступила в перебранку с артистом, тот сообщил, что приехал из Одессы, а там «все говорят по-русски». Далее Пипа пожаловалась в полицию, после этого подростка оштрафовали, вынудили записать видео с извинениями на украинском языке, а потом отправили в приют для несовершеннолетних. История закончилась, когда родители приехали во Львов из Одессы и забрали сына.

В Харькове скандал устроила местная проукраинская журналистка Мария Уманская. В одном из городских супермаркетов ей не понравилось, что охранник говорит на русском языке. Она потребовала от мужчины извинений, тот в ответ посоветовал «снять кастрюлю с головы» . В комментариях под постом Уманской пользователи стали оскорблять охранника. Далее директор магазина сообщил, что мужчину уволили и выписали ему «черную метку», с которой он не сможет больше работать в охранных структурах.

Дело не ограничивается только бытовыми скандалами. Из украинских библиотек изымают книги на русском языке. В октябре в Киевской области отчитались об устранении из оборота 400 тыс. томов. В украинских вузах вводят тотальную «диктатуру мовы». Например, в стенах Киево-Могилянской академии под запретом оказались даже частные, личные разговоры студентов на русском языке. Продолжается борьба с монументальным искусством. Например, в Харькове на станции метро «Пушкинская» демонтировали барельефы со стихами поэта, обсуждается переименование станции.

Как менялась языковая политика

Борьба с русским языком обострилась на Украине после 2014 года. Так, в Верховной раде отменили закон Кивалова-Колесниченко, который разрешал регионам устанавливать свои языковые правила. Кроме того, был принят закон об образовании, который обязал государственные учебные заведения перейти на украинский. При этом вводились дискриминирующие нормы — русские классы в школах пришлось закрыть раньше, чем венгерские, болгарские и румынские.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov

В 2019 году был принят ключевой закон о языке, который предписывал украинизировать все сферы общественной жизни. На мову постепенно перешли чиновники всех уровней, суды, правоохранительные органы, научные работники, полностью на украинском стали вестись уставное общение и документооборот в ВСУ. На украинский перевели пользовательский интерфейс компьютерных программ, а также уличные объявления, указатели и вывески.

Мова стала обязательной для СМИ. На телевидении украиноязычное вещание должно составлять не менее 75% общей продолжительности, в 2024 году эта доля повысится до 90%. Газеты и журналы издаются на украинском, варианты на других языках допускаются, но они должны быть полностью идентичны украиноязычному. Стартовая страница электронных СМИ обязательно должна быть на украинском.

В 2021 году на мову перешла сфера услуг. На госязыке с клиентом должны разговаривать в супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, банках, аптеках, на АЗС. Вся информация на ценниках, инструкциях, билетах и меню также должна быть на украинском. За нарушение закона грозит штраф в размере 5100–6800 гривен (13–18 тыс. рублей). Повторное нарушение карается штрафом в размере от 8500 до 11 900 гривен (22–31 тыс. рублей). Тогда же был создан институт языкового омбудсмена, который должен отслеживать нарушения закона, инициировать проверки и выписывать штрафы.

После начала СВО давление на русский язык усилилось. С одной стороны, в силу вступили новые законодательные запреты. Например, в октябре прошлого года на Украине запретили исполнение «русскоязычного музыкального продукта». С другой стороны, увеличилось количество бытовых конфликтов. Украинские националисты объявили русский «языком агрессора» и стали требовать от сограждан полностью перейти на мову.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hennadii Minchenko

Официальные украинские власти не скрывают своих целей. Например, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов говорил, что русский должен полностью исчезнуть из Украины. « Русский должен исчезнуть с нашей территории как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов … Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда российские нарративы о том, что мы якобы должны с ними поладить, очень опасно», — говорил он.

При этом усилия украинских властей дают ограниченный результат. Согласно одному из исследований, 20% киевских детсадовцев почти не знают украинского языка. Школьники мову осваивают, но между собой продолжают говорить на русском. «Украинская школа добивается только того, что ребенок осваивает украинский как пассивный второй язык. Лишь 10% мемов, которые используют киевские подростки, — на украинском, 90% — на русском или английском», — жалуются авторы исследования.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак утверждает, что языковые скандалы вспыхивают из-за тяжелого состояния украинского общества.

— На Украине свободно себя чувствуют отмороженные националисты, которые устраивают постоянные истерики, терроризируют русскоязычных. Любое неповиновение они воспринимают как вызов, своим оппонентам угрожают лишением свободы, здоровья или жизни. С другой стороны, остается много нормальных людей, которые не хотят в угоду политической конъюнктуре отказываться от родного языка, — отмечает он.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин призывает не доверять украинским соцопросам.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Presidential Office of Ukraine

— Согласно результатам исследования, 45% подвергались языковой дискриминации. В реальности эта цифра гораздо больше. Мы видим, что в интернете до 80% украинцев общаются на русском. Вероятно, многие участники боятся за свою безопасность и не хотят откровенно общаться с социологами , — говорит он.

Жарихин добавляет, что русский язык и дальше будет подвергаться преследованиям.