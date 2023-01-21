Иностранных легион: русский язык полностью вытеснят из латвийских школ

Латвийским школьникам запретят изучать русский язык, в качестве второго иностранного они смогут выбирать только языки стран Евросоюза. Об этом сообщила министр образования и науки Латвии Анда Чакша. По ее словам, реформу предполагается завершить к 2026 году , ведомство раздумывает над тем, где взять дополнительных учителей иностранного языка. Подробности — в материале «Известий».

Реформу завершат к 2026 году

Латвийским школьникам запретят изучать русский язык, в качестве второго иностранного они смогут выбирать только языки стран Евросоюза. Об этом сообщает министерство образования и науки. По словам представителей ведомства, «изменения будут способствовать включению молодежи в европейское образовательное пространство, что, в свою очередь, откроет широкие возможности трудоустройства в ЕС и вне союза».

Сейчас первый иностранный язык — чаще всего английский — в Латвии изучают с первого класса. Второй иностранный преподают с четвертого класса. Пока государство никак не регламентирует его выбор. Школы принимают решение самостоятельно, отталкиваясь от наличия преподавателей и пожелания родителей и учеников.

Иностранных регион Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер

Чаще всего вторым иностранным становится русский. Половина всех образовательных учреждений — более 300 школ — в качестве второго языка предлагает только русский. Правящие круги Латвии мириться с этим не хотят. Реформу поддержал президент страны Эгилс Левитс, который заявил, что в учебной программе должны быть отражены «европейские культурные ценности». В оппозиции отмечают, что фактически речь идет о культурном расизме. «В самом Евросоюзе призывы к выдавливанию какого-то языка встречаются только в маргинальной неонацистской среде. Наоборот, общепринятой практикой является изучение языков соседей по стране или соседних стран», — говорит депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

У властей страны, впрочем, другие проблемы. Там считают, что больше всего реформу тормозит дефицит преподавательских кадров. Единственной реальной альтернативой русскому считается немецкий язык. Но Латвийский университет выпускает два-три учителя немецкого в год. «Мы знаем, что на педагогических программах студентов мало, а немецкую филологию изучают. Возможно, можно поговорить с этими студентами о педагогических часах. Поговорить с посольствами, привлечь учителей из нашей диаспоры. То есть имеется множество решений», — рассуждает министр образования и науки Анда Чакша. По ее словам, в течение месяца ведомство подготовит подробный план реформы, завершить ее собираются к 2026 году.

Оппозиция побоялась митинговать против реформы

Власти Латвии настойчиво выдавливают русский язык из образовательной сферы. Первая школьная реформа началась в 2004 году. Тогда в старших классах школ нацменьшинств ввели двуязычную модель обучения: только 40% предметов осталось на русском языке, 60% предметов перевели на латышский. Эти изменения вызвали массовые акции протеста в Риге. Националисты при этом выступали за дальнейшее ужесточение образовательной политики, требовали вообще прекратить финансировать школы нацменьшинств.

Иностранных легион Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

В 2018 году власти республики утвердили новую реформу, преподавание большинства предметов в русских школах было переведено на латышский. На русском остались только русский язык, русская литература, а также «предметы, связанные с культурой и историей». Речь при этом шла не только о государственных, но и о частных школах. Инициатором реформы стал министр образования и науки Карлис Шадурскис. «Нам нужна политическая нация, которая живет в едином информационном пространстве, отмечает общие праздники, учится по одним книжкам, у которой единые ценности и понимание нашей общей страны», — говорил он.

Ответом на реформу стала новая волна протестов. Защитники русских школ провели несколько массовых акций, а также пытались обжаловать изменения в Конституционном суде. По итогам длительного разбирательства КС поддержал реформу. Среди аргументов были рассуждения о «советской оккупации», «исторической справедливости» и защите латышской идентичности. Противники реформы подали также более 300 исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но до рассмотрения по существу дело до сих пор не дошло.

В сентябре 2022 года латвийский сейм внес новые правки в закон «Об образовании». Они предполагают, что с 2025/26 учебного года преподавание во всех школах и детских садах страны будет вестись только на латышском языке. Даже в тех школах, которые сейчас считаются школами нацменьшинств, русский язык, русская литература и другие предметы, связанные с изучением родной культуры, станут факультативными.

Иностранных легион Фото: РИА Новости/Sputnik/стрингер ​

Президент Латвии Эгилс Левитс называет такую политику «избавлением от колониального гнета» . «Будут люди, которые считают себя латышами, говорят по-латышски, думают по-латышски, у которых латышское мировоззрение. Часть будет говорить в семьях на языках меньшинств — русском, польском, других… Но это не помешает им быть латышами по убеждению», — рассуждает он.

Интересно, что на этот раз массовых акций протеста не последовало. Причина в том числе в осторожной позиции политиков, ориентирующихся на русских и русскоязычных. Так, один из лидеров партии «Согласие», Нил Ушаков, считает, что на фоне боевых действий на Украине выводить людей на улицы опасно: «Акции протеста, скорее всего, не приведут к результату, наоборот, могут сделать ситуацию еще сложнее. Мы не хотим рисковать безопасностью наших избирателей. Мы выбрали путь убеждения, хотя этот путь не сработал».

«Русофобия хорошо продается»

Образование — только одно из направлений антирусской и антироссийской политики латвийских властей. В июне в стране запретили вещание всех российских телеканалов. В рижском парке Победы снесли памятник Освободителям, который каждое 9 мая становился центром торжеств и памятных мероприятий. В августе министерство юстиции предложило ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. Парламент Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине.

Эксперты говорят, что власти страны хотят разгромить русскую общину и ассимилировать русскоязычных жителей. «Страна переживает критическую депопуляцию. Поэтому позиция «чемодан – вокзал – Россия» звучит не так часто. Более популярно мнение, что из русских надо сделать латышей, это хоть как-то может оттянуть окончательное запустение» , — отмечает в беседе с «Известиями» президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Иностранных регион Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер

Он добавляет, что власти Латвии не стесняются своих националистических и даже нацистских взглядов. «Ситуация очень тяжелая, политические преследования носят феноменальный характер. Это еще не фашистская Германия, но уже где-то близко. Все противники языковых реформ или сидят в тюрьмах, или выгнаны из страны. В предыдущие годы руководство еще оглядывалось на Евросоюз. Сейчас и Брюссель перестал делать вид, что его заботят преследования русских», — говорит собеседник.