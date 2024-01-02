Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением

Жителям Украины придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. Об этом 1 января заявил в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

«Давайте будем честны, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и захвате территорий. Это выбор, который предстоит сделать украинцам», — сказал Зеленский.

По его мнению, и проведение выборов, и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего населения. Как указал Зеленский, сочетать их у страны и ее жителей не хватит ресурсов.

Ранее, 22 декабря, газета IL Fatto Quotidiano написала, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 18 декабря сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.

10 декабря итальянское издание L'Antidiplomatico предположило, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в случае выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства может гарантировать Зеленскому безопасность после выборов в 2024 году.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

6 декабря американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков 18 октября выразил мнение, что Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены на Украине предстоящих в 2024 году президентских выборов. Как заявил эксперт, главный вопрос — не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

4 сентября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский понимает, что любые выборы в стране обернутся для него проигрышем и потерей власти, поэтому он и его команда стараются их максимально оттянуть.

Ранее, 28 августа, Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.