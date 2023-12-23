На Западе предрекли Залужному победу над Зеленским в выборах

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах. Об этом 22 декабря написала газета IL Fatto Quotidiano.

«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в материале.

Отмечается, что любое решение генерала Залужного раздражает Зеленского. При этом газета указала, что скандал между политическим и военным руководством страны уже вышел за границы Украины.

«В условиях предстоящих следующей весной президентских выборов всё чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ», — говорится в статье.

Ранее в этот день экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

18 декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.

6 декабря американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.