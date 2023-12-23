Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Турции сообщило о проведении военной операции на севере Ирака против РПК
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ
Мир
Эксперт указал на начало тотальной мобилизации на Украине
Экономика
Россия получила вторую партию яиц из Азербайджана
Мир
На Западе предрекли Залужному победу над Зеленским в выборах
Мир
В ФСБ сообщили о вербовке разведкой Чехии журналиста Сафронова в 2012 году
Мир
Истребители коалиции США восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии
Мир
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Происшествия
В Забайкалье загорелся гараж площадью 600 кв. м
Общество
Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Общество
В Дагестане 45 беженцам из Палестины вручили паспорта РФ
Мир
Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором нестабильности в мире
Общество
Синоптик сообщил о понижении атмосферного давления в Москве до рекордных значений
Мир
Фермеры Польши согласились разблокировать один КПП на границе с Украиной
Мир
В Турции мужчина взял заложника и требовал разговора с главой МВД

На Западе предрекли Залужному победу над Зеленским в выборах

IFQ: Залужный обойдет Зеленского в случае проведения выборов на Украине
0
Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог бы обойти президента Владимира Зеленского на выборах. Об этом 22 декабря написала газета IL Fatto Quotidiano.

«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — говорится в материале.

Отмечается, что любое решение генерала Залужного раздражает Зеленского. При этом газета указала, что скандал между политическим и военным руководством страны уже вышел за границы Украины.

«В условиях предстоящих следующей весной президентских выборов всё чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ», — говорится в статье.

«Жучок» раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

Ранее в этот день экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

18 декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.

6 декабря американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря призвал Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками.

До этого, 2 декабря, сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023