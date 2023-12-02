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Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского

«Информатор»: Залужный опередил Зеленского по рейтингу доверия
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Рейтинг доверия украинского населения к главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному превысил аналогичный показатель президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, передает 2 декабря украинское издание «Информатор».

Согласно исследованию, Залужному полностью доверяют 63% респондентов, 19% — «скорее доверяют». Таким образом, общий рейтинг доверия главкома ВСУ составляет 82%. Аналогичный показатель у Зеленского составляет 72%, из которых полностью доверяют президенту Украины всего 39% украинцев, еще 33% — «скорее доверяют».

На третьем месте рейтинга расположился председатель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, рейтинг доверия которого составил в общей сложности 54%.

Результаты опроса также показали, что в случае проведения президентских выборов в стране ни нынешний президент, ни главком ВСУ не смогли бы одержать победу в первом туре. Согласно результатам опроса, Зеленский получил бы в первом туре 47,4%, Залужный — 30,7% голосов. Во втором туре за Зеленского проголосовали бы 42% респондентов, а за Залужного — 40%.

При этом большинство украинцев (76%) убеждены, что проводить президентские выборы нужно после завершения конфликта.

Данный опрос проводился с 3 по 7 ноября текущего года среди 2 тыс. респондентов от 18 лет на всей территории Украины.

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Ранее, 30 ноября, сообщалось, что депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Указывалось, что декларацию парламентарии приняли, «чтобы не раскалывать страну и нацию», поскольку в стране после заявлений главы МИДа Дмитрия Кулебы о возможности проведения выборов весной «фактически стартовала избирательная кампания».

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что хотя Зеленский и исключил голосование следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

19 ноября турецкий политолог Хакан Аксай высказал предположение, что если выборы президента Украины не будут проведены, западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного. Эксперт указал, что непримиримой позиции Зеленского о продолжении боевых действий противопоставляется недавнее заявление Залужного о невозможности победы на поле боя.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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