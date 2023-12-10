Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Израиль предупредил о планах отодвинуть «Хезболлу» от своей границы
Мир
США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта
Мир
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по вопросам территориального конфликта
Мир
Украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA
Общество
Умер экс-замглавы Совбеза России Рубанов

Итальянские СМИ назвали Ермака самым безопасным преемником для Зеленского

Antidiplomatico: Ермак может стать самым безопасным для Зеленского преемником
0
Фото: TASS/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в случае выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства может гарантировать Владимиру Зеленскому безопасность после выборов в 2024 году. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Это [выдвижение Ермака] обеспечит нынешнему президенту [Украины Зеленскому] наиболее щадящий способ передачи власти», — указывается в материале.

Как подчеркнуло издание, другие кандидаты на пост главы Украины представляют серьезную угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни.

Ставка на Зе: на выборах президента Украины Запад поддержит Зеленского
Почему США и их союзники заинтересованы в победе действующего президента и кто мог бы составить ему конкуренцию

18 октября кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков выразил мнение, что Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены на Украине предстоящих в 2024 году президентских выборов. Как заявил эксперт, главный вопрос — не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

Ранее, 4 сентября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский понимает, что любые выборы в стране обернутся для него проигрышем и потерей власти, поэтому он и его команда стараются их максимально оттянуть.

В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023