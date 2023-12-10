Итальянские СМИ назвали Ермака самым безопасным преемником для Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в случае выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства может гарантировать Владимиру Зеленскому безопасность после выборов в 2024 году. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Это [выдвижение Ермака] обеспечит нынешнему президенту [Украины Зеленскому] наиболее щадящий способ передачи власти», — указывается в материале.

Как подчеркнуло издание, другие кандидаты на пост главы Украины представляют серьезную угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни.

18 октября кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков выразил мнение, что Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены на Украине предстоящих в 2024 году президентских выборов. Как заявил эксперт, главный вопрос — не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

Ранее, 4 сентября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский понимает, что любые выборы в стране обернутся для него проигрышем и потерей власти, поэтому он и его команда стараются их максимально оттянуть.

В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».