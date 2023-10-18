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В МГУ допустили отмену выборов президента Украины в 2024 году по желанию Зеленского

Политолог Коньков: Зеленский при поддержке Запада хочет отменить выборы в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается при помощи Запада найти легитимную причину для отмены предстоящих в 2024 году президентских выборов. Таким мнением 18 октября с «Известиями» поделился кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Как заявил эксперт, главный вопрос — не в том, кто пойдет на выборы главы государства, а состоится ли голосование вообще.

«Если бы речь шла об обычных условиях, то в следующем году истекает срок Зеленского и должны состояться выборы. Однако и сам Зеленский, и украинский политический класс в целом не в восторге от этой идеи и ищут всяческой поддержки на Западе для того, чтобы обеспечить легитимную если не отмену, то перенос на неопределенный срок этих выборов, мотивируя это военными действиями и высокими затратами, которые необходимы для проведения избирательной кампании. Но, по сути, это проблема с легитимацией подобного рода волеизъявления, которое сложно обеспечить в условиях нестабильной Украины по всем параметрам», — сказал он.

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9 октября депутаты Европарламента заявили «Известиям», что Евросоюз и США поддержат кандидатуру Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине. Как считает депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, окончательное решение о проведении выборов на Украине будет принято в США.

В сентябре эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский понимает, что любые выборы в стране обернутся для него проигрышем и потерей власти, поэтому он и его команда стараются их максимально оттянуть.

В конце августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году все-таки пройдут выборы. При этом он упомянул, что проводить выборы во время военного положения запрещается, однако в теории это возможно, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, Запад окажет финансовую поддержку, а международные наблюдатели отправятся «в окопы».

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