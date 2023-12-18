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Военный эксперт допустил захват власти на Украине со стороны Залужного

Матвийчук: Залужный может попытаться захватить власть на Украине
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может попробовать свергнуть нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением 18 декабря с «Известиями» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне «РБК-Украина» узнала об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете Залужного. Позже Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

«Дело в том, что Зеленский, скорее всего, поставил задачу знать все намерения [Залужного]. Он считает Залужного своим политическим оппонентом. Я думаю, что он мог попросить и тот же [глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл] Буданов наладил прослушку. Это ведет к уже достаточно серьезным политическим противостояниям, я думаю, как бы это не вылилось в военизированный захват власти, который будут осуществлять Залужный и его генералы», — сказал Матвийчук.

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18 декабря стало известно, что прослушивающее устройство было найдено и у помощника Залужного Константина Бушуева. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что найденные устройства могут иметь украинское происхождение. Поводом для этого стало заявление экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая выразила мнение, что со «спецификой работы на ответственных государственных должностях» связано постоянное наблюдение.

В начале ноября, после интервью Залужного The Economist, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева, обострились его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже, 29 ноября, издание писало, что конфликт между главкомом ВСУ и украинским лидером спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ.

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