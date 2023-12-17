На Украине сообщили о прослушке кабинета Залужного

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Об этом 17 декабря сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника, устройства для слежки изготовлены из элементов неустановленного образца, из-за чего отсутствует возможность определить установщика.

«Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе», ― рассказал порталу собеседник.

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заседания ставки верховного главнокомандующего ВСУ проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным.

До этого стало известно, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Как сообщили журналисты издания The Economist, отношения между президентом и главнокомандующим оцениваются как ужасные.

В конце ноября стало известно об отравлении жены начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны Будановой. Тогда представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по факту отравления ведется расследование.

Тогда же появилась информация, что отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.