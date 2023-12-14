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Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях ставки командования ВСУ
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Данилов назвал горячими дискуссии на заседаниях ставки командования ВСУ

Данилов: заседания ставки главнокомандующего на Украине проходят горячо
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Заседания ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят с горячими дискуссиями между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом 14 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Что касается ситуации с генералом Залужным. 121 заседание ставки провел президент [с 24 февраля 2022 года]. На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании. Потому что тема <военного конфликта> ответственная <...>. Есть дискуссии, есть вопросы, с которыми не все согласны по тем или иным направлениям», — заявил Данилов в эфире украинского телеканала «Рада».

Сам секретарь СНБО заявляет, что раскола между военным и политическим руководством страны не произошло, пишет ТАСС.

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Ранее, 12 декабря, министр обороны страны Рустам Умеров сообщил, что сейчас в украинском минобороны не стоит вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, не обсуждается и отставка командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак 7 декабря заявил, что Зеленский должен уйти в отставку на фоне его провокаций конфликтов между военачальниками ВСУ. Скшипчак назвал разжигание этих конфликтов плохим способом укрепить свои позиции.

Взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

28 ноября журнал The Economist писал, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ. По информации издания, главком украинской армии высказался против оптимистичных взглядов своего президента, что и положило начало раздору. При этом указывается, что в киевской администрации многие выражают согласие именно с более трезвой и объективной оценкой Залужного. Однако 3 декабря советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никакого конфликта между Зеленским и Залужным нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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