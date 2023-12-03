В Киеве заявили об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет, заявил 3 декабря советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Очень странно говорить о конфликте Зеленского и Залужного, если учитывать их роли. Дискуссии жесткие бывают? Безусловно», — сказал он в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.

По его словам, такие дискуссии являются частью нормальной управленческой модели.

«Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта», — добавил Подоляк.

Взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

28 ноября журнал The Economist писал, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления ВСУ. По информации издания, главком украинской армии высказался против оптимистичных взглядов своего президента, что и положило начало раздору. При этом указывается, что в киевской администрации многие выражают согласие именно с более трезвой и объективной оценкой Залужного.

2 декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

В этот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах Украины сообщило, что Зеленский планирует провести президентские выборы в стране при условии неучастия в них главкома ВСУ. По словам источника, офис украинского президента намерен добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если же их не будет, то его попытаются уволить, причем с максимальной дискредитацией.