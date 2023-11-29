The Economist назвал причины конфликта Зеленского и Залужного

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Об этом сообщил журнал The Economist во вторник, 28 ноября.

«Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным оцениваются как ужасные», — написано в статье.

Взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Журнал, ссылаясь на источник в украинском правительстве, предполагает, что «открытый конфликт в руководстве стал предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану». Залужный осмелился высказаться против оптимистичных взглядов своего президента, что и положило начало раздору.

Между тем в киевской администрации, по данным журнала, многие выражают согласие именно с более трезвой и объективной оценкой главнокомандующего. Те же настроения, судя по опросам, сохраняются и у населения страны.

«Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что вдвое меньше, чем у до сих пор почитаемого генерала Залужного (+70%)», — сообщили в издании.

В статье высказывается мнение, что Зеленский проиграет на грядущих президентских выборах, если Залужный решит баллотироваться. В то же время, как пишет The Economist, солдаты украинской армии на фронте просто пытаются выжить, пока внутри киевской администрации происходит раскол.

«Людям под обстрелом наплевать, поссорился ли Залужный с Зеленским или нет», — приводит журнал слова одного из командиров ВСУ.

Пока верхушка власти пытается разобраться, кто прав, а кто виноват, у людей на фронте главный вопрос — как остаться в живых, резюмирует издание.

27 ноября сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Перед этим, 14 ноября, депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

До этого, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.