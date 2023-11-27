Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет недовольство генералитетом, правительством и лично президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 27 ноября сообщило издание Bild со ссылкой на украинских военных.

Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя, иногда пребывая «в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя».

По их словам, правительство в числе прочего плохо обеспечивает собственную армию. Военнослужащие подчеркнули, что они не знают, куда идут деньги, поступающие от Запада, поскольку им приходится самостоятельно платить за снаряжение, аренду жилья, питание, беспилотники и запчасти к ним.

«Мы также платим за аренду домов, в которых спим, и за еду. Это вызывает недовольство», — приводятся слова собеседника издания в Telegram-канале «Bild на русском».

Он отметил, что бойцы всё больше чувствуют себя брошенными собственным правительством.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал «сложную ситуацию», сложившуюся для ВСУ, и большие потери украинской армии. Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия».

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил России. При этом он отметил, что США и другие страны Запада продолжат оказывать Киеву военную помощь.

13 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном заявил, что труднее всего украинской армии приходится на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.