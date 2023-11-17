Столтенберг указал на тяжелую ситуацию для ВСУ на поле боя
Положение Украины на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 16 ноября сообщает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Ситуация сложнее, чем ожидалось. Это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине», ― заявил генсек организации в своей речи.
При этом он отметил, что США и другие страны Запада продолжат оказывать Киеву военную помощь.
Ранее в этот день сенат США принял план финансирования федерального правительства с целью предотвратить приостановку его работы. Из плана была исключена финансовая помощь Украине и Израилю. Законопроект был поддержан 87 сенаторами, 11 выступили против. Президент США Джо Байден, как ожидается, должен подписать его 17 ноября.
3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.
При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.