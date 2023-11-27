Столтенберг признал «сложную ситуацию» для ВСУ на фронте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса. Об этом он заявил 27 ноября журналистам на пресс-конференции в Брюсселе.

Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия».

«Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь <…> на фоне неизменной линии фронта», — отметил генсек блока.

Столтенберг добавил, что НАТО хочет как можно скорейшего освобождения Украиной своих территорий. Ответственность альянса в том, чтобы поддержать Киев, чтобы дать ему «более сильную позицию». Также генсек НАТО подтвердил, что Украина получала от альянса современные виды вооружений, в частности крылатые ракеты. Отвечая на вопрос, почему подобные поставки оружия в последние месяцы не позволили Украине переломить ход боевых действий, он отметил, что «не стоит недооценивать Россию» и возможности ее военно-промышленного комплекса.

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО. Большую роль в этом сыграло начало наступательных операций по окружению Авдеевки со стороны Вооруженных сил (ВС) России. При этом он отметил, что США и другие страны Запада продолжат оказывать Киеву военную помощь.

Ранее, 14 ноября, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости усиления ПВО Украины. Также, по его прогнозу, 2024 год будет решающим в конфликте России и Украины.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном заявил, что труднее всего украинской армии приходится на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.