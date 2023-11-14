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Глава офиса Зеленского заявил госсекретарю США о необходимости усилить ПВО Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина нуждается в усилении ПВО
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Фото: Commons.wikimedia.org/MKFI
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Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник, 13 ноября.

«Очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО (противоракетной обороны. — Ред.), которые защитят… ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Ермак сообщил, что во время встречи в Вашингтоне подробно проинформировал Блинкена о текущей ситуации и о «важных потребностях сил обороны Украины». Кроме того, он отметил, что необходимо как можно скорее заключить двустороннее соглашение о предоставлении гарантий безопасности, которые были предусмотрены в декларации G7, подписанной в Вильнюсе 12 июля этого года.

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Ранее, 7 ноября, советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Запад не предоставил Киеву оружие в том объеме, в котором обещал ранее, при этом для продолжения боевых действий Украине его нужно в разы больше.

До этого, 6 ноября, Ермак в ответ на сообщения в социальных сетях, что оружие, поставленное Украине, появилось в секторе Газа, заявил, что ничего из предназначенного и поставленного Киеву не попадает за пределы страны. По его словам, Украина полностью контролирует ситуацию.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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