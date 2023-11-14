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Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим в конфликте с Россией

Ермак: поворотный момент приближается, 2024 год будет решающим в конфликте
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Следующий год будет решающим в конфликте России и Украины. Об этом 14 ноября заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

«Поворотный момент в [конфликте] приближается. Следующий год будет решающим», — цитирует его издание Bloomberg.

Ермак подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свое наступление, а президент страны Владимир Зеленский знает, что необходимо делать для победы.

При этом он отметил, что Западу нужно вводить больше санкций в отношении Москвы и помогать Киеву с укреплением противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, она может понадобиться в случае ударов российских войск по энергетической инфраструктуре страны.

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Ранее в этот день Ермак на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина «очень нуждается» в усилении ПВО и ПРО (противоракетной обороны). В этот же день советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

11 ноября ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск

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