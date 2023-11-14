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Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужный несет ответственность за провал контрнаступления украинской армии и должен быть отстранен от должности, заявил 13 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасёву на YouTube.

«Кто заставлял главнокомандующего бить в центр усиленной обороны [российских войск], а не по флангам заходить? Кто это делал? Где отвлекающие маневры, где маневры обманные? Мы же думали, что великолепный, гениальный полководец», — задался вопросами Шевченко.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя. Аналогичная ситуация произойдет и с американскими истребителями F-16, после чего главком попросит «солдат-роботов», считает Шевченко.

«Нужно просто главкома заменить на другого и на этом всё дело закончится», — резюмировал депутат рады.

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В СМИ всё чаще стали появляться сообщения о борьбе между Зеленским и высокопоставленными представителями ВСУ. Так, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» 13 ноября связал данный раскол с неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. По данным газеты, такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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