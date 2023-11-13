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Эксперт объяснил неудачами на фронте раскол между Зеленским и военными

Кошкин: раскол между Зеленским и военными сопряжен с неудачами на поле боя
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» 13 ноября связал раскол между военными и политиками Украины с неудачами Вооруженных сил страны на фронте.

Ранее в СМИ всё чаще стали появляться сообщения о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Вооруженных сил страны из-за разного видения конфликта.

«[Раскол] сопряжен с неудачами контрнаступления, которое анонсировали, а когда анонсировали, то заручились под качество этого мероприятия прежде всего США и их союзники. То есть они — «лидеры», они на сегодняшний день определяют правила игры, и вдруг они сказали, что будет победа за Украиной, дали самое лучшее, а здесь оказалось, что они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) даже не смогли взломать первую линию обороны, конечно, это трагедия», — сказал Кошкин.

По его словам, соответственно, после этого в США стали обвинять прежде всего Украину, ее вооруженные силы, в том, что они не смогли справиться, когда их полностью обеспечили вооружением и боевой техникой.

«В свою очередь, стали огрызаться военнослужащие Украины, политические лидеры, что не всё давали, что просили, то есть уже назрели серьезные претензии. Естественно, что и внутри будут предъявляться претензии — одна политическая группа будет предъявлять другой, то есть всё это закономерно, и на сегодняшний день этот раскол проявился», — заявил военный эксперт.

Между тем, как считает Кошкин, у Зеленского сегодня есть некое желание быть непослушным Вашингтону, так как именно оттуда в дальнейшем придут указания, как должны совершенствоваться Украина и ее вооруженные силы.

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Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, Зеленский впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. По данным газеты, такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий.

За день до этого подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления.

При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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