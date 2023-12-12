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МО Украины опровергло возможную отставку главкома ВСУ Залужного

Глава МО Украины Умеров: вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного не стоит
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Сейчас в украинском минобороны не стоит вопрос об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил 12 декабря министр обороны страны Рустам Умеров, сообщил «24 канал».

По его словам, не обсуждается и отставка командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Умеров подчеркнул, что всегда спрашивал Залужного, если возникали вопросы относительно некоторых людей, кого можно назначить на тот или другой пост.

Как добавляет «Газета.Ru», Умеров вместе с Залужным прибыли на позиции ВСУ на восточном направлении, чтобы обсудить возведение фортификационных сооружений. Командующий сухопутными войсками Александр Сырский сообщил прибывшим о ситуации на данном направлении. По его словам, ВСУ готовят план действий и оценивают угрозы.

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Ранее, 7 декабря, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками. По его словам, действия украинского лидера и та «неразбериха», которая творится в Киеве, не только не идут на пользу республике, но и вызывают тревогу у ее союзников.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

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