Экс-командующий сухопутными войсками Польши призвал Зеленского уйти в отставку

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку из-за вызванных им конфликтов между украинскими военачальниками. Соответствующее заявление Скшипчак сделал 7 декабря в интервью газете Rzeczpospolita.

Провоцирование конфликтов между военачальниками — это очень плохой способ укрепить свои позиции, однако Зеленский действует именно так, считает польский генерал.

«Наоборот, он ослабляет свои позиции, и, возможно, настало время Зеленскому — безусловно, уставшему от происходящего <…> — уйти в отставку», — отметил Скшипчак.

По его словам, действия украинского лидера и та «неразбериха», которая творится в Киеве, не только не идут на пользу республике, но и вызывают тревогу у ее союзников. В результате западные коалиции задаются вопросом, есть ли смысл продолжать поддерживать Украину «в условиях того, что Киев не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование», обращает внимание «Газета.Ru».

Также в ходе интервью Скшипчак отметил, что производственные мощности российского военного комплекса с начала конфликта выросли в «три-четыре раза», что позволяет Россия производить военную технику и боеприпасы в достаточном для нужд армии объеме.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что рейтинг доверия украинского населения к главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

При этом 1 декабря в интервью Associated Press президент Украины заявил, что считает невозможным проведение в стране президентских выборов, запланированных на март 2024 года. По его словам, сам он был бы готов провести голосование, однако большинство украинцев якобы считают проведение голосования «опасным и бессмысленным».

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что, хотя Зеленский и исключил проведение выборов президента следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.