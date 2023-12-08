Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку на фоне его провокаций конфликтов между военачальниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.

«Разжигание конфликтов между военачальниками, которые командуют на фронте, — это очень плохой способ укрепить свои позиции», — подчеркнул он.

Как следует из опубликованного 7 декабря интервью Скшипчака, действия украинского лидера «не идут на пользу Украине и делу Украины». Польский генерал заметил, что Зеленский устал от происходящего, и в том числе поэтому он должен покинуть свой пост.

Ранее, 6 декабря, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Зеленский потерял уверенность из-за провала контрнаступления украинских сил. Это настроение просматривается в его неверии в собственное командование и в неспособности вдохновить своих военнослужащих.

В тот же день американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. При этом страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

До этого, 2 декабря, украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которым рейтинг доверия украинского населения главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.