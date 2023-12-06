Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. Об этом 6 декабря пишет американский журнал Newsweek.

Журналисты отмечают, что западные страны начали отказываться присылать дополнительную военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а армия страны на добивается никаких успехов.

«После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», — отмечено в материале.

На фоне этого Россия становится только сильнее, а украинского лидера начинают сильно критиковать оппозиционные силы в стране.

«Украину ждут очень трудные времена. И элиты, и общество на Западе устали от конфликта», — резюмировали авторы.

Ранее 6 декабря издание Business Insider отметило, что солдаты ВСУ, сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Как отметил один из украинских военных в разговоре с журналистом, в ВСУ считают, что их присутствие на фронте имело больше политическое, чем военное значение.

Тогда же день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.