Реклама
Прямой эфир
Мир
Newsweek сообщил о преследующей Зеленского череде неудач
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Мир
Эрдоган заявил о контактах Анкары с Москвой по Газе
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Начались переговоры Путина с президентом ОАЭ аль-Нахайяном
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Происшествия
В здании консерватории в Санкт-Петербурге начался пожар
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты
Сюжет:

СМИ сообщили о безразличии командования ВСУ к проблемам украинских военных

BI: солдаты ВСУ считают, что командование бросило их на передовой
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Об этом сообщило издание Bussines Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — приводятся слова одного из украинских военных в публикации от 5 декабря.

Он добавил, что большое количество солдат морской пехоты ВСУ, которые были отправлены на защиту Днепра, были настолько неопытны, что «даже не умели плавать». Другой военнослужащий, описывавший ситуацию под Херсоном, заявил, что украинцы пытаются укрепиться на восточном берегу реки в условиях интенсивных атак российской армии.

При этом он добавил, что им приходится самим докупать многие необходимые на фронте вещи. Так, бойцы самостоятельно купили генераторы, пауэрбанки, теплую одежду, однако с приходом холодов ситуация ухудшится.

«Реальная ситуация замалчивается, поэтому никто ничего менять не будет», — сказал он.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Накануне генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что военнослужащие ВСУ крайне возмущены тем, что в Киеве продолжается спокойная жизнь, в то время как солдаты воюют на фронте. Злость бойцов может вылиться в радикальные действия. По его словам, военные раскритиковали недавний запуск поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023