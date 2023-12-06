Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Об этом сообщило издание Bussines Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — приводятся слова одного из украинских военных в публикации от 5 декабря.

Он добавил, что большое количество солдат морской пехоты ВСУ, которые были отправлены на защиту Днепра, были настолько неопытны, что «даже не умели плавать». Другой военнослужащий, описывавший ситуацию под Херсоном, заявил, что украинцы пытаются укрепиться на восточном берегу реки в условиях интенсивных атак российской армии.

При этом он добавил, что им приходится самим докупать многие необходимые на фронте вещи. Так, бойцы самостоятельно купили генераторы, пауэрбанки, теплую одежду, однако с приходом холодов ситуация ухудшится.

«Реальная ситуация замалчивается, поэтому никто ничего менять не будет», — сказал он.

Накануне генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что военнослужащие ВСУ крайне возмущены тем, что в Киеве продолжается спокойная жизнь, в то время как солдаты воюют на фронте. Злость бойцов может вылиться в радикальные действия. По его словам, военные раскритиковали недавний запуск поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.