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На Украине заявили об озлобленности ВСУ из-за недовольства властью

Кривонос: ВСУ готовы на радикальные шаги из-за недовольства властью
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне возмущены тем, что в Киеве продолжается спокойная жизнь, в то время как солдаты воюют на фронте. Злость бойцов может вылиться в радикальные действия, об этом предупредил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, военные раскритиковали недавний запуск поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.

«Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: «Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?» — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom 1 декабря.

Украинские бойцы озлоблены на власть в стране и готовы пойти на радикальные меры, добавил генерал-майор в отставке.

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2 декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которым рейтинг доверия украинского населения к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превысил аналогичный показатель президента Украины Владимира Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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