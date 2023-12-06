Украинский президент Владимир Зеленский в ходе конфликта с Россией потерял какую-либо уверенность ввиду провала контрнаступления и огромных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. На это обратил внимание подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что такое настроение просматривается не только в выражении лица Зеленского, но и в его неверии в собственное командование и в неспособности вдохновить своих военнослужащих.

«Вы можете видеть в его взгляде, что в нем нет никакой уверенности. Более того, нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — сказал Дэвис 5 декабря.

При этом, отметил американский военный, лучше положение дел уже не станет, поскольку Россия продолжает укреплять военный потенциал, наращивая свою мощь.

6 декабря американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны на добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг признал «сложную ситуацию», сложившуюся для ВСУ, и большие потери украинской армии. Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.