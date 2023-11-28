В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

Жена главы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова была отравлена. Об этом 28 ноября сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.

«Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена ​​тяжелыми металлами. Сейчас она уже проходит завершающийся курс лечения», — сообщил он украинским СМИ.

Юсов указал, что обнародованная ранее информация на этот счет соответствует действительности. Он добавил, что в ближайшее время ГУР опубликует дополнительные сведения.

28 ноября украинские СМИ писали об отравлении жены главы ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Женщину госпитализировали. По оценке медиков, ее отравили веществами, предназначенными сугубо для отравления конкретного человека.

Позднее появилась информация о том, что помимо Марианны отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Кроме того, сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.