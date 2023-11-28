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В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

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Фото: соцсети
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Жена главы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова была отравлена. Об этом 28 ноября сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.

«Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена ​​тяжелыми металлами. Сейчас она уже проходит завершающийся курс лечения», — сообщил он украинским СМИ.

Юсов указал, что обнародованная ранее информация на этот счет соответствует действительности. Он добавил, что в ближайшее время ГУР опубликует дополнительные сведения.

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28 ноября украинские СМИ писали об отравлении жены главы ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Женщину госпитализировали. По оценке медиков, ее отравили веществами, предназначенными сугубо для отравления конкретного человека.

Позднее появилась информация о том, что помимо Марианны отравлению подверглись еще несколько сотрудников разведслужбы. Кроме того, сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду. У самого Буданова признаков отравления не обнаружено.

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